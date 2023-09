MSC wil helft haven Hamburg (HHLA) kopen

Zwitsers

De Zwitsers containerrederij wil een belang van net geen 50 % kopen in de Hamburgse haven. Dat meldt de HHLA (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft) op haar website. MSC heeft een speciaal dochterbedrijf opgericht: Port of Hamburg. Via dit bedrijf betaalt MSC 16,57 euro per aandeel. De stad Hamburg is al akkoord met het bod.