Aan de reis: rivier zorgt voor vrachtprijsherstel

Marktinzicht

De olieprijzen blijven maar stijgen en bereikten afgelopen week hun hoogste punt in negen maanden. Brent crude sloot de week af op $ 90,65 per vat en WTI op $ 87,51. Hiermee heeft Saoedi-Arabiƫ het gewenste effect van zijn productiebeperkingen gehaald, namelijk een minimumprijs van $ 90 per vat voor Brent crude. Desondanks lijkt het er niet op dat het land en de overige OPEC leden de beperkingen zullen opheffen.