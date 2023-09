Weer problemen met veerpont Maassluis-Rozenburg

De veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg heeft weer te maken met problemen. Het fiets-voetveer dat een paar keer per uur over Het Scheur vaart, viel maandagmiddag vanwege een technisch mankement uit. Exploitant Damen zet nu als vervanging twee kleinere boten in, maar daar kunnen geen brommers, scooters en scootmobielen op.

De normaal gesproken veelgebruikte veerdienst in Zuid-Holland verloopt al bijna een jaar problematisch en dat zorgt voor politieke onvrede. Voorheen konden ook auto’s met de pont overvaren tussen Maassluis en Rozenburg, maar het autoveer moest in oktober vorig jaar vanwege technische problemen uit de vaart worden genomen. De exploitant van de veerdienst ging eind mei failliet. De provincie bood daarna een tijdelijke dienstverlening aan via bussen en een fiets-voetveer van de Rotterdamse roeiers (KRVE).

Inmiddels heeft Damen met goedkeuring van Provinciale Staten de exploitatie overgenomen, maar het is nog maanden wachten op de terugkeer van de door reizigers zo gewenste pont voor auto’s. Damen wil de kapotte Blankenburg-veerpont (die geschikt is voor auto’s) uit de failliete boedel kopen en opknappen. Het maritieme bedrijf heeft daarover echter nog geen akkoord bereikt met de curator. De provincie had gehoopt dat het autoveer na de zomervakantie weer zou gaan varen, maar dat wordt op zijn vroegst begin volgend jaar.

Omdat nu ook het fiets-voetveer kapot is, kunnen nog minder reizigers gebruikmaken van de oversteekdienst. ‘We vinden het erg vervelend voor onze klanten dat de veerpont de komende dagen uit de running is. Het alternatief is niet optimaal, maar biedt gelukkig wel soelaas’, aldus Damen.