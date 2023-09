Ecowende schakelt Van Oord in bij ecologisch windpark Hollandse Kust West

Doel is offshore windparken te ontwikkelen met een netto positieve impact op de natuur. Ecowende is de joint venture van Shell en Eneco, die de aanbesteding van het windpark heeft binnengehaald. Het moet in 2026 stroom gaan leveren.

De samenwerking tussen de windparkontwikkelaar en waterbouwer Van Oord werd aangekondigd tijdens de masterclass ‘Van Oord & Energy Transition’, ter gelegenheid van de doopceremonie van Van Oord’s nieuwe kabellegger Calypso.

Van Oord wordt verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de fundaties en windturbines op zee. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines ontwerpen, inkopen en leggen.

Schat aan kennis

Arnoud Kuis, managing director Van Oord Offshore Energy: ‘Doordat Van Oord betrokken is geweest bij de bouw van alle windparken op de Nederlandse Noordzee, hebben we een schat aan kennis opgebouwd. Wij zijn blij dat we met het Ecowende-consortium al onze ervaring op het gebied van innovatieve, ecologische, natuurverbeterende maatregelen kunnen inzetten voor Hollandse Kust West.’

CEO Folkert Visser van Ecowende zei dat bij de keuze voor Van Oord ook is gekeken naar emissies. Over natuurbescherming zegt hij: ‘We nemen maatregelen die direct effect hebben, maar ook maatregelen die zijn bedoeld om nieuwe methoden uit te proberen en kennisleemtes op te vullen. We hebben nog niet alle kennis over de effecten van windparken op de natuur. Juist die kennis is onmisbaar als we in Nederland verantwoord willen groeien in offshore-windenergie en een voorbeeld willen zijn voor de rest van de wereld.’

