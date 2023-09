Man komt tussen wal en schip na duw van bemanning en overlijdt

De bemanning van een veerboot in Griekenland wordt aangeklaagd voor de dood van een passagier. Een bemanningslid duwde de man van de kade toen hij probeerde op een vertrekkende veerboot te komen. Hij belandde tussen wal en schip. De kapitein en drie bemanningsleden zijn aangeklaagd wegens de dood van de 36-jarige man. Omdat er videobeelden zijn van het incident, is er vrijwel geen twijfel mogelijk over de rol van de bemanning, zo schrijft The Guardian .

Premier in rouw

Op een video zou te zien zijn hoe slachtoffer Anthony Kargiotis afgelopen dinsdagavond naar de laadklep van de Blue Horizon-veerboot rende. De passagier was eerder aan boord en had een kaartje, maar was om onduidelijke redenen van boord gegaan en probeerde weer op tijd terug te zijn. Het schip lag toen nog aan de haven, maar stond op het punt te vertrekken. Een bemanningslid hield hem tegen, maar liet hem daarna door. Vervolgens hield een ander bemanningslid hem alsnog tegen en duwde hem weg, juist op het punt dat de veerboot vertrok. Kargiotis kwam tussen het schip en de kade terecht, terwijl de schroeven van de veerboot op volle kracht toeren maakten. De bemanning leek niks te doen en het schip vertrok richting Kreta.

De kustwacht zegt dat de man bewusteloos uit het haven werd gehaald en later dood werd verklaard. Uit autopsie is gebleken dat verdrinking de doodsoorzaak is.

Minister uit medeleven

Woensdag uitte de Griekse minister van koopvaardij Miltiadis Varvitsiotis zijn medeleven met de familie. ‘Ik vindt het walgelijk dat een medemens zo’n onvoorstelbaar einde in de haven van Piraeus heeft gevonden. In Anthony’s nagedachtenis zal de staat zijn plicht doen.’

De minister deed dit overigens pas nadat er protest was in de haven, waarbij demonstraten ‘moordenaars’ naar de bemanning riepen.

Eén van de bemanningsleden wordt beschuldigd van moord, de andere twee van medeplichtigheid. De kapitein wordt beschuldigd van ernstige schendingen van de scheepvaartregels. Het wordt de bemanning ook ernstig kwalijk genomen dat ze niks deden toen de man in het water lag.

Piraeus is de grootste haven van Griekenland en de belangrijkste toegangspoort voor miljoenen reizigers die jaarlijks de eilanden in de Egeïsche Zee en Kreta bezoeken.

