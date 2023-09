Strijd om het water in Utrecht: ‘Als iemand vlak voor onze boot zwemt, kan die onthoofd worden’

Zorgen over drukte op kanaal

Steeds meer mensen zoeken een verkoelende duik in het Merwedekanaal in Utrecht. Roeiers maken zich ernstige zorgen en willen dat de gemeente het zwemverbod gaat handhaven. Ook elders in de stad wordt het steeds drukker in- en op het water. Meerdere partijen willen dat de gemeente duidelijke regels opstelt in de nieuwe Visie Stadswater omtrent wie recht heeft op de vaarwegen.