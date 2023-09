Drie kansen voor verladers door dalende containerprijzen

Tijdens de coronapandemie nam de consumentenvraag naar producten enorm toe, waardoor bedrijven hun voorraden massaal gingen aanvullen. Dit had tot gevolg dat de prijzen om producten per container te vervoeren flink omhoog schoten: de vraag was simpelweg groter dan het aanbod, en het aanbod werd verstoord door problemen met havens en de productie door de pandemie. Sinds enkele maanden hebben inkopers van bedrijven te maken met een andere realiteit: de consumentenvraag neemt af, het aanbod aan containers weer toe en dus liggen de prijzen op ongeveer hetzelfde niveau als voor de pandemie.

1. Kritisch naar (af)lopende contracten kijken

Inkopers van bedrijven hebben de laatste jaren stevige contracten moeten afsluiten met rederijen om hun producten te vervoeren. Die laatste hebben hun omzet en winst zien stijgen. Een deel van hen heeft ook geïnvesteerd in innovatie en nieuwe schepen om te kunnen blijven voldoen aan de vraag. De hoge prijzen voor het verschepen van goederen die in doorlopende contracten worden gerekend, passen niet meer bij de huidige behoefte van de markt. Het is daarom als verlader van belang om een goede prijsvergelijking te kunnen maken tussen carriers. Een transport management-systeem (TMS) biedt bedrijven inzicht in hun huidige tarieven en volumes per vervoerder, wat een belangrijke input is voor simulaties van vrachtkosten naar de toekomst toe.. Met deze data tot hun beschikking kunnen inkopers aan de slag in de onderhandelingen met rederijen over nieuwe en bestaande contracten. Nieuwe tarieven kunnen eenvoudig worden opgeladen in de TMS, en om tijdelijke pieken op te vangen kunnen spot tarieven worden opgevraagd.

2. Werken met nieuwe rederijen of nieuwe diensten bij bestaande rederijen

Vanwege hun omzetgroei hebben verschillende rederijen hun aanbod uitgebreid. Een aantal onder hen zetten verdere stappen om met hun dienstverlening een groter deel van de end-to-end supply chain chain af te dekken. Denk aan het verplaatsen van goederen van de fabriek naar de haven en van de haven naar het distributiecentrum of de eindklant. Ook zien we dat sommige rederijen ook dienstverlening voor andere transportmodi zoals luchtvracht aanbieden. Bovenstaande voorbeelden bieden bedrijven de mogelijkheid om een groter deel van hun transport bij één vervoerder onder te brengen in plaats van vele verschillende, en langs de andere kant komt er meer keuze in de markt. Opnieuw geldt dat verladers best een goede afweging maken tussen de tarieven van de verschillende diensten en aanbieders en het volledige plaatje in het oog te houden.

3. Meer flexibiliteit in transportmodaliteiten

Door een gebrek aan containercapaciteit hebben veel verladers de laatste jaren gekozen voor andere transportmodi om hun goederen te vervoeren. Denk hierbij aan vervoer van goederen per vliegtuig of per trein. Waar de noodzaak hiertoe de laatste jaren groot was, kunnen verladers nu strategisch overwegen of ze blijven gebruikmaken van het duurdere (vliegtuig) of ze weer meer transport via zee laten verlopen. De urgentie voor grote bedrijven om hun bedrijfsvoering te verduurzamen wordt door de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) groter. Het kan dus een strategische zet zijn om CO2-uitstoot te verminderen door meer goederen over zee te vervoeren in plaats van door de lucht. Bovendien kunnen de nieuwe emissierechten voor rederijen bedrijven bewuster maken met welke rederij en schepen ze hun vracht vervoeren, omwille van de mogelijke impact op de kosten en uiteraard de CO 2 -emissie.

Dit artikel werd u aangeboden door Descartes.