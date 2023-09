Grote onderdelen aan boord van Rotra Vente (VIDEO)

De Rotra Vente lag 4 september afgemeerd bij de Buss Terminal in de Groningse Eemshaven. Ze was hier 19 augustus voor het laatst met windturbine-onderdelen voor windpark Hollandse Kust Noord.

De Rotra Vente was toen klaar met het transport van de windturbine-onderdelen. Dat gold ook voor het jackup-schip Seajacks Scylla. De bouw van de laatste windturbines in het windpark wordt namelijk gedaan door de jackup Wind Osprey.

De Seajacks Scylla heeft in de Eemshaven gedemobiliseerd en alle onderdelen voor het transport van de turbines zijn gelost op het terrein van Buss. Dit weekend keerde de Rotra Vente terug in de Eemshaven om deze onderdelen te laden. Zondagavond is het schip geladen vertrokken richting Esbjerg.

Bekijk hier de video: