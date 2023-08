Walviskadaver in haven Antwerpen laat zich moeilijk takelen

Een walviskadaver is dinsdagmiddag 29 augustus aangetroffen in de haven van Antwerpen. Een eerste poging om het dode dier, naar schatting zo’n 10 meter lang, uit het water te takelen mislukte. Er wordt nu een drijvende bok ingezet.

Op een foto, gedeeld door Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, is te zien dat de walvis tegen een kademuur ligt. Het uit het water halen van het dier is een lastig karwei en bepaald geen routineklus voor de Antwerpse hulpdiensten, stelt het Havenbedrijf. Een eerste poging om het kadaver met een kraanschip uit het water te hijsen mislukte. Nu is een drijvende bok onderweg om het nogmaals te proberen. Het stoffelijk overschot veroorzaakt geen hinder voor de scheepvaart. Het dier ligt ter hoogte van de DP World-terminal op Linkeroever. Het dier is vermoedelijk op zee aangevaren en op de bulbsteven een schip blijven hangen. Wanneer het uit het water is zal het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen het kadaver verder onderzoeken.

Volledige foto: