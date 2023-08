Verdronken schipper is 55-jarige man uit Ham-sur-Heure (B)

Van Tongerloo was een ervaren en gepassioneerd schipper, schrijft de krant. Hij was afkomstig uit Ham sur Heure, een dorp even ten zuiden van Charleroi. Behalve aan het varen was hij verknocht aan zijn twee honden, die beiden ook omkwamen bij het ongeluk.

Het gaat om een Duitse herder van zestien jaar oud en een chihuahua van twee. De familie van de schipper was ter plaatse aanwezig toen zijn lichaam en die van de honden in het wrak gevonden werden. Van Tongerloo was alleen aan boord met zijn honden. De nabestaanden worden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp van de politie.