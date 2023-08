Scheepseigenaar trekt aan het kortste eind: geen opheffing scheepsbeslag in kort geding

COLUMN BOONK VAN LEEUWEN ADVOCATEN

Het leggen van scheepsbeslag is een gebruikelijke juridische procedure voor situaties waarin een partij een schuld heeft en de schuldeiser zijn vordering probeert veilig te stellen. Indien er niet vrijwillig zekerheid wordt gesteld door de schuldenaar, maar deze toch het beslag van het schip wil krijgen, komt het nogal eens aan op een kort geding. Zo ook in de zaak die recent voor de voorzieningenrechter kwam in Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2023:956).