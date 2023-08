Alles wat drijft welkom op het water in Vreeswijk

Een Pieremachochel is een zelfgemaakt versierd object dat kan drijven, zoals een boot, vlot of kano. Op de Museumwerf Vreeswijk kunnen deelnemers woensdag 23 augustus zelf de boten bouwen. De werf stelt drijvers (jerrycans) beschikbaar, net als gereedschap, spijkers, schroeven, lijm en touw.

De tocht is zaterdag 2 september vanaf 11 uur. Publiek kan kijken vanaf de Prins Hendriklaan in Nieuwegein. Tijdens de tocht gaan de boten onder het Kippebruggetje door, daarom mogen ze niet hoger dan 2 meter zijn. De organisatie looft diverse prijzen uit voor kwaliteit en originaliteit.

Bootjesdag

Na de Pieremachocheltocht volgt de Bootjesdag voor kinderen op de werf, dit evenement is tussen 14:00 en 16:00 uur. Daar kunnen drie- tot zesjarigen voor een vaartochtje veilig en zelfstandig het water op in handraderbootjes. Verder kan er worden geknutseld, zoals een stoombootje bouwen, of een klompzeilbootje beschilderen.

De organisatie verwacht op de Authentieke Dag meer dan 200 klassieke voertuigen. Het gaat onder meer om oude motoren, brommers, tractoren, vrachtauto’s en andere oldtimers.

Dit jaar is het precies 650 jaar geleden dat de Oude Sluis in het Nieuwegeinse Vreeswijk werd aangelegd. Dit wordt gevierd met diverse evenementen op- en rond de sluis. Op vrijdag 8 september wordt de Oude Sluis omgetoverd tot openluchtbioscoop, waar oude films uit Het Utrechts Archief worden vertoond.