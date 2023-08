Tanker zwaar beschadigd na aanvaring met brug Stroobos

Weer een stuurhut

Een met raapzaadolie geladen binnenvaarttanker is afgelopen nacht rond 3:00 uur tegen de draaibrug over het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos gevaren. Daarbij werd de stuurhut compleet vernield en liep ook de brug schade op. De vaarweg was de rest van de nacht gestremd.