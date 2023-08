Hoge vlootbezetting Boskalis leidt tot meer winst

'Zowel operationeel als financieel'

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van 2023 181 miljoen euro winst geboekt, 56% meer dan een jaar eerder. Ook de omzet nam fors toe, van 1,61 miljard naar 1,97 miljard euro. De grote schepen van het bedrijf, dat vorig jaar door grootaandeelhouder HAL van de beurs werd gehaald, waren afgelopen periode vooral druk in het Midden- en Verre Oosten, resulterend in een hoge vlootbezetting.