DIEP EN STERKE STROMING

Al een hele week houdt de zaak van de gekapseisde en gezonken kempenaar Jogo 2 de gemoederen bezig. Hebo is druk bezig het wrak van het gezonken schip rechtop te zetten en in de stroppen uit het water te tillen. Hopelijk vinden ze ook snel de schipper en zijn twee honden. Dan staan de experts klaar om onderzoek te doen naar de oorzaak van het fatale ongeval. Een ding staat als een paal boven water: de Boven-Zeeschelde is een verraderlijke rivier.