Eerste Maersk containerschip op groene methanol kort in Rotterdam

Rotterdam ontvangt zaterdag 26 augustus het eerst containerschip op groene methanol van Maersk. Het schip is onderweg van Singapore naar Kopenhagen voor de doop en komt in Rotterdam groene methanol bunkeren.

Het 2100 teu-schip werd 11 juli ongedoopt opgeleverd onder de werfnaam HMD 4168 bij Hyundai Mipo Dockyard in Zuid-Korea en heeft dual fuel hoofd- en hulpmotoren van MAN Energy Solutions. De door OCI geproduceerde groene methanol wordt in Rotterdam door een bunkerschip van Unibarge geleverd. Maersk wil er niet veel ruchtbaarheid aan geven, omdat de doop gepland staat in Kopenhagen en daar van 18 tot en met 21 september wordt gevierd dat het schip Europa aandoet. Voor vertrek werd het schip in Singapore op zee gebunkerd met groene methanol. Dit was een primeur.

Doop

Het nieuwe containerschip werd begin april 2023 te water gelaten op de scheepswerf in Ulsan. Ze wordt 14 september gedoopt in Kopenhagen door Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Maersk heeft onlangs ook zes middelgrote methanol-containerschepen besteld bij de Yangzijiang Shipbuilding Group. De zes schepen van 9000 teu zullen allemaal dual fuel-motoren hebben die kunnen werken op groene methanol. De schepen worden in 2026 en 2027 opgeleverd.

