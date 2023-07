Britten willen veel meer energie winnen op Noordzee

Energie

Het Verenigd Koninkrijk gaat honderden nieuwe olie- en gasvergunningen verlenen aan bedrijven voor de winning van de brandstoffen in de Noordzee. Het plan is onderdeel van de inspanningen van de Britse regering om meer energie-onafhankelijk te worden.

Ook worden er twee nieuwe koolstofafvang- en opslagfaciliteiten opgezet in Noordoost-Schotland en de Engelse Humber-regio, waarin drie belangrijke havens liggen: Hull, Grimsby en Immingham.