Demcon begint bouw zeven meter lang onbemand survey-schip voor Van Oord

zeegaand

Demcon Unmanned Systems in Delft is begonnen met de bouw van een zeven meter lang onbemand, zeegaand survey-schip. Dat doet de maritiem automatiseerder in opdracht van waterbouwer Van Oord, die het gaat inzetten bij de aanleg van windparken. Shipyard Rotterdam bouwt het casco, medio november is de proefvaart.