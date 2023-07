Fugro onderzoekt bodem rond Curaçao

Het Nederlandse bedrijf Fugro doet momenteel geofysisch onderzoek naar de zeebodem rond Curaçao. De bodemonderzoeker speurt in opdracht van de overheid naar de meest geschikte locatie voor een drijvend windturbinepark.

Het plan is onderdeel van de energietransitie die ook Curaçao moet ondergaan. Het windpark moet duurzame windenergie opleveren en groene waterstof.

Voor het in kaart brengen van de zeebodem wordt de Fugro Brasilis ingezet. Uit onderzoek van TNO is eerder al gebleken dat Curaçao vanwege de geografische ligging en weersomstandigheden, buitengewoon geschikt is voor de opwekking van windenergie.

