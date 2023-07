Schipper boomkorkotter KW-145 blijft optimistisch

kiwi-kuil

Terwijl veel boomkorvissers weinig vertrouwen hebben in de toekomst is er in Katwijk een schipper die lichtpuntjes ziet. Geert van der Plas van de KW-145 ziet kansen om ook in de toekomst te kunnen blijven vissen met de kotter. De nog relatief jonge Katwijker wil zich per se niet in een hoek laten drukken.