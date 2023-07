Goederenoverslag North Sea Port daalt in eerste halfjaar

Halfjaarcijfers

De overslag via zowel de zeevaart als de binnenvaart was in North Sea Port lager in het eerste halfjaar van 2023 dan in dezelfde periode een jaar eerder. De goederenoverslag via zeevaart was 33,4 miljoen ton, 11% minder dan in 2022. De overslag via de binnenvaart daalde met 6% naar 31,3 miljoen ton.