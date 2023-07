Eerste containerschip op groene methanol van Maersk klaar voor tocht naar Kopenhagen

Primeur

Het eerste containerschip op groene methanol is klaar voor de oversteek naar Kopenhagen. Het feederschip van Maersk met een capaciteit van 2100 teu, dat voorlopig nog de naam ‘HMD Hull 4168’ draagt, is gebouwd bij Hyundai Mipo Dockyard en Hyundai Heavy Industries in Zuid-Korea. De groene bio-methanol wordt geleverd door de Nederlandse producent en distributeur van op waterstof gebaseerde producten OCI Global.