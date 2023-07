Familie Don kijkt ogen uit bij werfbezoek Kooiman

Ter ere van de 75e verjaardag van Mary Don bracht de familie woensdag 28 juni een bezoek aan scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht.

Ron Verschoor van de Kooiman Marine Group maakte graag tijd in zijn agenda vrij om de familie een uitgebreide rondleiding te geven over de werf. Oma Don en haar kleinkinderen Tim en Evi Houthuijsen keken hun ogen uit. Met name de twee baggerschepen die Kooiman voor Van Oord bouwt, maakte grote indruk.

‘Wat enorm groot zijn deze schepen’ merkte dochter Marinka Don op. De groep kreeg een grand tour over de scheepswerf. Verschoor wist zijn gehoor voortdurend te boeien met zijn verhalen over de schepen en de werf. Bij alle schepen werden talloze foto’s gemaakt.

