Maritieme top beslist over nieuwe CO2-doelen zeevaart

Uitstoot

De 175 lidstaten van de IMO zijn momenteel bijeen in Londen. Op het spel staan nieuwe afspraken over de reductie van CO2-uitstoot in de zeevaart. In 2018 werd afgesproken dat het in 2050 50% moet zijn. Vanuit de EU is de wens om dit naar 100% te krijgen. Vrijdagmiddag 7 juli moeten de nieuwe afspraken door alle lidstaten ondertekend zijn.