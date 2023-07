De Boer en Boskalis ronden baggerwerk Suriname af

420.000 kubieke meter slib

De Joint Venture Baggerbedrijf De Boer-Boskalis hoopt binnen enkele dagen de tweede fase van het baggerproject in de Surinamerivier af te ronden. De oorspronkelijke planning was om het project in augustus te voltooien, maar de baggeraar heeft aangegeven dat de werkzaamheden veel sneller zijn verlopen. Het werk heeft de twee bedrijven zo’n 40 miljoen euro opgeleverd.