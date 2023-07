Als het werkt: bovenleidingschepen

Dan werkt het zo

Elektrisch aangedreven schepen zijn aan een heuse opmars begonnen. Maar er is weinig aandacht voor schepen die zich als tram of een trolleybus door het water bewegen. Een groot voordeel is natuurlijk dat geen opslag van energie aan boord nodig is en er gaat ook geen tijd verloren met bunkeren, opladen van batterijen verwisselen. Hoe staat het eigenlijk met bovenleidingschepen?