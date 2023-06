Grote brand in houtloods bij Keilehaven Rotterdam

Aan de Keileweg in Rotterdam-West staat een grote houtopslag in brand. De Keileweg loopt parallel aan de Keilehaven. Momenteel liggen geen binnenvaartschepen aangemeerd in de haven. Vanwege de grote hoeveelheid vrijkomende rook is een NL-Alert verzonden, waarin mensen onder meer worden opgeroepen uit de rook te blijven. De brand woedt in een loods aan de Keileweg….

Aan de Keileweg in Rotterdam-West staat een grote houtopslag in brand. De Keileweg loopt parallel aan de Keilehaven. Momenteel liggen geen binnenvaartschepen aangemeerd in de haven. Vanwege de grote hoeveelheid vrijkomende rook is een NL-Alert verzonden, waarin mensen onder meer worden opgeroepen uit de rook te blijven.

De brand woedt in een loods aan de Keileweg. Daarin ligt oud hout, dat wordt gebruikt om nieuwe dingen van te maken. ‘Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit’, meldde de veiligheidsregio eerder. Mensen worden opgeroepen er weg te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.

De woordvoerder van de veiligheidsregio zei even na 08.30 uur dat de rook en vlammen afnemen. Eerder sloegen de vlammen nog uit het pand en trok een grote rookkolom over de stad.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden. Die andere panden, zoals de Praxis, worden wel nat gehouden met een soort nevelmuur die moet voorkomen dat de vlammen zich verspreiden.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onbekend. ‘De vraag is of we dat ooit terug gaan vinden’, zegt de woordvoerder. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden. Rond 09.30 uur woensdagochtend meldde de brandweer dat de brand onder controle was.