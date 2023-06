Lege duwbakken dienen als groen park en expositieruimte in Rotterdam

Drie lege duwbakken zijn omgebouwd tot park, expositieruimte en een plek voor lezingen in de Maashaven Rotterdam. De schepen worden het drijvend festivalhart uit van het grootste architectuur festival van Nederland dat nog een paar dagen wordt gehouden in Rotterdam.

Het festivalhart bestaat uit drie enorme drijvende bakken. Bijzonder is dat één van de bakken is ingericht als tijdelijk park met veel groen. Een tweede bak staat in het teken van urban sports zoals freerunning en calisthenics. Een derde bak is ingericht voor lezingen en ontmoetingen.

De bakken zijn met elkaar verbonden door een loopbrug, die ook nog eens werkt als één langgerekt uitkijkpunt over de Maashaven en de stad.

Het drijvende geheel is een concept van het Rotterdamse architectenbureau Studio Marco Vermeulen. De urban sports bak wordt ingericht in samenwerking met ontwerper en freerunner Onur Eren.

Echt heel tof: in de Maashaven Rotterdam liggen 3 lege boten, nu gevuld met een stukje park, expositieruimte en een plek voor lezingen en debat ihkv de Architectuurmaand. Ik mocht er spreken over Nationaal Park Rotterdam en over natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Inspirerend! pic.twitter.com/PQU98XSdFU — 𝗡𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗭𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲 (@stadsnatuur) June 22, 2023

De Rotterdam Architectuur Maand is het grootste architectuurfestival van Nederland over de toekomst van de stad. De maand is elk jaar in juni en kiest iedere editie een nieuwe toepasselijke locatie voor het festivalhart. Het is toegankelijk voor iedereen, ongeacht kennis of ervaring met architectuur.

Met ruim 100 partners uit het onderwijs, de cultuursector en de ontwerpsector organiseert en faciliteert de Rotterdam Architectuur Maand ruim 125 activiteiten verspreid over 40 locaties.

Lees ook: