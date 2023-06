Rotterdam schrijft tender van miljoen euro uit voor onderzoek naar walstroom

Op zoek naar ingenieursbureaus

De gemeente Rotterdam schrijft een tender uit voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar walstroominstallaties bij bedrijven in de haven. Bedoeling is dat bedrijven met ligplaatsen onderzoeken of walstroom aangelegd kan worden. Met het geld kunnen ingenieursbureaus worden ingehuurd. In totaal is de komende vier jaar één miljoen euro beschikbaar voor het project.