Presentator Discovery Channel ging na proefvaart niet mee met Titan-onderzeeër naar Titanic

Waslijst aan problemen onderzeeër Titan

De Amerikaanse presentator Josh Gates (45) van de Discovery Channel-serie Expedition: Unknown sloeg in 2021 de kans af om een duik te maken met de onderzeeër Titan naar de Titanic. De duikboot zat destijds nog in een testfase, maar de presentator vertrouwde de veiligheid niet nadat hij een proefvaart had gemaakt.