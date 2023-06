Zware Kees: vrijuit praten

Hoewel de coronapandemie al lang voorbij is, zijn veel mensen thuis blijven werken. Om heel eerlijk te zijn: niet zo lang geleden vond ik aan een laptop achter een bureautje zitten niet écht werken. Had je me destijds gevraagd wat werken is, had ik zoiets geantwoord: ‘Met beide voeten aan dek, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Niet zeuren dat het te warm is of te koud. Nee, doorgaan! Tot het werk gedaan is. Daarna een biertje en de andere ochtend weer vroeg op!’

Om helemaal eerlijk te zijn, meestal stond ik op de brug, met airconditioning, te kijken of het daar beneden aan dek allemaal wel goed ging. Maar toch.

Nu ik niet meer actief met beide voeten aan dek of op de brug sta, verricht ik mijn werkzaamheden óók vanachter een computer. En, ook al door die vervelende coronaperiode, heb ik geleerd om met Teams een vergadering bij te wonen. Hoef je niet eens meer je huis uit om te werken. Eigenlijk wel fantastisch.

Dus ook vandaag: doordat mensen denken dat ik nu zeeën van tijd heb word ik zo nu en dan uitgenodigd mijn (ongezouten) mening ergens over te geven. Geen baas meer die me achteraf op mijn vingers tikt, of zijn wenkbrauwen ophaalt. Vandaag heb ik een Teams-meeting met een milieugroepering die zeer bezorgd is over het wel en wee van de Noordzee.

‘Denk je dat de schepen in de toekomst nóg groter gaan worden’, vraagt de zeer jeugdige man van de stichting. Daarop kan ik flink losgaan: ‘Technisch zal men beslist in staat zijn nóg grotere (container)schepen te bouwen. Maar moeten we dat ook willen? Moeten we per se al die spullen uit China invoeren? (Vandaag gebeld, morgen in huis!) De schepen worden zo groot dat ze nog maar een zeer beperkt aantal havens kunnen aandoen. De spullen die ze aanvoeren moeten via een wijdvertakt netwerk weer worden doorgevoerd, het achterland in met vervuilende vrachtauto’s en…’

‘Vind je kernenergie een goed alternatief voor zware olie?’

Weer zo’n vraag waar ik wel een mening over heb. ‘Geen goed alternatief: kernenergie is complex en wanneer het aan onze nationale redersvereniging ligt, gaan alle Nederlanders er op termijn uit. Wie komt ervoor in de plaats om een ingewikkelde kerncentrale aan boord te bedienen? Een Nepalees? En waar denk je dat uranium vandaan komt? Rusland, voor 75%. Als we iets hebben geleerd in het recente verleden…’

Heerlijk om zo te kunnen werken! Met koffie onder handbereik je mening geven. En niemand die je daarna laat weten dat je ‘gevoelige bedrijfsinformatie hebt becommentarieerd…’

