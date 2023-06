Staking op sluizen legt binnenvaart in België plat

Een spontane staking van Belgisch sluispersoneel dat is aangesloten bij vakbond ACOD heeft de binnenvaart in het land platgelegd. De staking leek vanochtend voorbij, maar is na een paar uur hervat.

De getroffen sluizen zijn die in Olen, Ham, Diepenbeek, Genk en Wijnegem op het Albertkanaal en Wintam aan het Zeekanaal naar Brussel. Ook de sluizen van Bocholt en Herentals en enkele kleinere sluizen in Oost- en West-Vlaanderen worden niet bediend, zo bevestigt woordvoerster Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.

De staking begon woensdagmiddag 21 juni rond 17 uur. De schipper van de Vectorius ligt door de staking bij Olen. ‘Donderdagochtend werden de sluizen vanaf 10 uur weer bediend, maar vanaf 12:30 uur bleven ze weer gesloten en is de vaarweg tot nader order gestremd. We moeten morgen in Rotterdam zijn, maar of we dat halen is de vraag.’

Patstelling

De Vlaamse Waterweg spreekt de onderbreking van de staking overigens tegen. Stinnissen zegt dat het kan zijn dat dat gebeurde tijdens een shift-wissel. Over de reden van de spontane staking geeft De Vlaamse Waterweg geen informatie, omdat de onderhandelingen tussen het bestuur en de vakbond nog bezig zijn.

Dat er nog wordt onderhandeld bevestigt Eddy Hendrickx van vankbond ACOD. ‘Er is blijkbaar een patstelling ontstaan. De mensen op het terrein, sluisbedienaars, zijn moeilijk te overtuigen van de goede bedoelingen van de directie.’

Vorig jaar werd er ook meermaals gestaakt op de sluizen in België. Het personeel van De Vlaamse Waterweg was toen ontevreden over de aanhoudende bezuinigingen en later vanwege onvrede over statutaire benoemingen van binnenvaartbegeleiders.

