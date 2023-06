Rederij Wilson laat zes Conoships 3800 bouwen in India

De Noorse kustvaartspecialist Wilson ASA laat in India zes nieuwe schepen van 3800 dwt bouwen naar ontwerp van Conoship International in Groningen. Daarnaast heeft Wilson een optie genomen op nog eens acht schepen.

De bestelde Conoship 3800 is een innovatief droge-ladingschip met dieselelektrische aandrijving. De schroef heeft een grote diameter, wat volgens Conoship in combinatie met een ConoDuctTail achterschip en geoptimaliseerde rompvorm zorgt voor de hoogste efficiëntie en het laagst mogelijke brandstofverbruik.

De nieuwbouwschepen zijn voorbereid op overschakeling naar alternatieve brandstoffen of emissievrije voortstuwingstechnologie. Het zestal wordt gebouwd bij Cochin Shipyard in Kerala, India en wordt naar verwachting in 2025 geleverd.

Rederij Wilson beschikt naar eigen zeggen over de grootste shortsea-vloot in Europa en vervoert jaarlijks circa 15 miljoen ton droge lading rond het continent.

Lees ook: