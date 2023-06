Proefvaarten hybride superjacht Amels 60 op de Noordzee

Het 60-meter lange superjacht heeft al twee zusjes, de Come Together en Entourage. De Amels 60 is volgens de werf uitgerust met het meest geavanceerde hybride voorstuwingssysteem dat de werf tot nu toe leverde. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik en minder uitstoot en is ook veel geruislozer.

De 830 gt Amels 60 is geschikt voor zowel privé- als chartergebruik en biedt accommodatie aan 12 gasten en 13 bemanningsleden. Het exterieur is ontworpen door Espen Øino. Het interieur is van studio Winch Design.

Luxe

Het Sun Deck van 162 vierkante meter is riant te noemen is deze klasse van superjachten. Het schip is verder uitgerust met een jacuzzi voor zes personen, een bar, volledig uitgeruste buitenkeuken, teppanyaki grill en een buitenbioscoop.

Het helikopterplatform kan ook gebruikt worden als zonneplek of als fitnessruimte. Twee tenders kunnen uit het zicht worden opgeborgen onder het voordek.

Momenteel zijn vier superjachten in de Amels 60-serie in aanbouw.

