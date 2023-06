Hoger beroep levert extra straf op voor Oekraïense mensensmokkelaars

TOCH OP VRIJE VOETEN

‘Appeleren is riskeren’ is een uitspraak onder advocaten. Dat in beroep gaan tegen een veroordeling inderdaad nadelig kan uitpakken blijkt uit een zaak tegen twee Oekraïense mensensmokkelaars. Die werden in 2021 op de Noordzee gearresteerd toen ze 11 Albanezen naar Engeland wilden smokkelen. Het gerechtshof in Den Bosch verhoogde in hoger beroep hun gevangenisstraf van drie naar vier jaar.