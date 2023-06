Rechter wijst schadeclaim IJsselmeervisser af

staandwantvisserij

Visserijbedrijf VD-104 uit Katwoude en de provincie Friesland hebben al jaren een geschil over staandwantvisserij op wolhandkrab. Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland is een flinke tegenvaller voor bedrijfseigenaar G. Schilder. Een voorwaardelijke boete die de provincie in 2017 oplegde was weliswaar onrechtmatig, maar de rechtbank wijst toch de schadeclaim van de visserman af.