Sluis Eefde weer in gebruik na beknelling duwstel onder hefdeur

De stremming van de zuidkolk werd woensdagochtend vroeg opgeheven. Nadat het was gelukt om de duwcombinatie te bevrijden en de hefdeur was gecontroleerd. Deze had geen schade, waarna de zuidkolk weer kon worden vrijgegeven.

Over hoe het zo mis kon gaan loopt nog een onderzoek, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Op foto’s van het incident is goed te zien hoe de hefdeur boven het duwstel naar beneden is gekomen. Het lijkt erop dat het om een bedienfout gaat waarbij de deur te vroeg is gesloten. Hoe het met de duwbak, duwboot en bemanning is, is onduidelijk.

