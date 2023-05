Duwbak klem onder hefdeur sluis Eefde

Een duwbak zit sinds dinsdagmiddag klem onder de hefdeur bij sluis Eefde. De duwbak was geladen met grond toen de hefdeur onverwacht naar beneden kwam.

Rijkswaterstaat bevestigt de authenticiteit van de beelden. Door het ongeluk is de zuidkolk van Eefde gestremd. Momenteel wordt de schade in kaart gebracht bij schip en sluisdeur. Er raakt niemand gewond, er is alleen sprake van materiële schade.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kon nog niet zeggen hoe lang de stremming gaat duren. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk wanneer het schip de sluis kan verlaten. Zowel schip als deur moeten goed geïnspecteerd worden.

Het te vroeg sluiten van de deur door een operator kan de oorzaak zijn. Bij een spoorbrug gebeurde dat deze maand ook. De spoorbrug over Van Harinxmakanaal in Leeuwarden sloot onverwachts toen het schip de Vlijt halverwege was.