Routine op havensleepboot leidt tot ongeval met zwaar lichamelijk letsel

Havensleper

Drie zeer ervaren krachten waren onder perfecte omstandigheden aan het werk op een havensleper in Hamburg. Een routineklus. Toch raakte een van de drie zijn voet kwijt. Het Duitse federale onderzoeksbureau voor ongevallen in de zeevaart BSU deed onderzoek naar een incident. Het gevaar schuilde in de routine waarmee de mannen aan het werk waren.