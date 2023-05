Sleepdienst Bos met indrukwekkend transport via staande-mastroute naar Nijmegen

Staande Mastroute

Dick Bos Sleepdienst en Zn uit Westzaan heeft twee grote silo’s van ’t Zand naar Nijmegen gebracht via de staande-mastroute. De silo’s zijn gebouwd bij Oostwouder Tank- & Silobouw in het Noord-Hollandse ’t Zand en moesten bij de opdrachtgever in Nijmegen worden afgeleverd.