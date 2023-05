‘Kernenergie bijna klaar voor terugkeer in zeevaart’

Nucleair

Containerschepen varen over 10 jaar op kernenergie, denken Niels de Vries (C-Job Naval Architects) en Pieter ’t Hart (Maritiem Kennis Centrum). Althans, technisch is dat mogelijk. Maar op het gebied van regelgeving moet nog veel gebeuren voor de terugkeer van deze techniek die in de vorige eeuw al na korte tijd uit de zeevaart verdween.