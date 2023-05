Brugaanvaring kost schip de stuurhut

Een schipper is vrijdagmorgen 12 april op het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de stuurhut tegen de brug bij Sas van Gent gevaren. De aanvaring vond vrijdagmorgen omstreeks 08.30 uur plaats. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat liepen zowel het schip als de brug schade op. Het gaat om de Antonie C. uit Werkendam die leeg vanuit Gent kwam. De stuurhut werd eerst met zeil afgedekt aan de Goesekade in Terneuzen. Het schip is vervolgens op eigen gelegenheid naar een scheepswerf gevaren zodat reparatiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Twee weken geleden was er een storing aan dezelfde brug. Die kon toen niet bediend worden omdat het camerasysteem niet functioneerde. Het niet is bekend of deze brugaanvaring ook met de cameraobservatie te maken heeft.