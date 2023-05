Rederij Maersk voelt afnemende vraag naar containers

De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk waarschuwt voor zwakkere resultaten in de rest van 2023 en daarna. Volgens het bedrijf, dat bijna een vijfde van alle containers wereldwijd vervoert, zal het eerste kwartaal nog het beste kwartaal zijn van dit jaar. In de eerste drie maanden van het jaar zag Maersk de winst al ruimschoots halveren door een afnemende vraag naar containers en dalende vrachttarieven.

Het in Kopenhagen gevestigde bedrijf, dat goederen vervoert voor retailers en consumentenbedrijven zoals Walmart, Nike en Unilever, boekte vorig jaar nog een recordwinst dankzij een grote vraag naar containervervoer en sterk gestegen vrachttarieven. Nu de wereldwijde handel vertraagt en de vraag naar consumptiegoederen terugloopt door de hoge inflatie, neemt de vraag naar containers af en dalen de vrachttarieven.

Bedrijven proberen nu eerst hun voorraden in magazijnen op te maken voordat ze nieuwe goederen uit Azië laten vervoeren naar Europa en de Verenigde Staten. Maersk zag daardoor de transportvolumes in het afgelopen kwartaal met 9,4 procent afnemen, terwijl de vrachttarieven met 37 procent daalden ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Recordwinst

De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen kelderde in het eerste kwartaal met 56 procent tot bijna 4 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een aangepaste winst van zo’n 3,6 miljard dollar. Maersk herhaalde zijn voorspelling dat de wereldwijde vraag naar containers dit jaar met 2,5 procent zal afnemen. Ook hield het bedrijf vast aan zijn prognose van een jaarwinst van tussen 8 miljard en 11 miljard dollar. Vorig jaar boekte Maersk een recordwinst van bijna 37 miljard dollar.

Topman Vincent Clerc zei tegen Bloomberg TV dat de scheepvaartindustrie ‘gedisciplineerd’ zal moeten omgaan met de capaciteit en dat later dit jaar mogelijk meer schepen moeten worden stilgelegd. ‘We hebben al gezien dat veel vervoerscapaciteit niet meer wordt gebruikt vanwege de lagere vraag naar transportvolumes.’ Ook worden er volgens hem in de tweede jaarhelft en volgend jaar meer nieuwe schepen in gebruik genomen en die zorgen voor een nieuwe uitdaging voor de sector.

