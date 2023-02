Maersk dient schadeclaim voor blokkade Suez-kanaal door Ever Given in

A.P. Moller-Maersk heeft een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en exploitant van het containerschip Ever Given, dat in 2021 zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde, om compensatie te eisen voor de vertragingen veroorzaakt door het incident.

De 400 meter lange, 20.388 teu Ever Given liep op 23 maart 2021 vast in het Suezkanaal en blokkeerde de belangrijkste handelsroute tussen Europa en Azië. Honderden schepen stonden in een rij achter de Ever Given en sommige schepen namen zelfs een ongebruikelijke omweg via de Kaap de Goede Hoop. Maersk heeft destijds niet bekendgemaakt hoeveel van haar schepen werden vertraagd. Het Nederlandse Boskalis wist het schip uiteindelijk los te krijgen.

Maersk heeft een claim heeft ingediend tegen Evergreen, de eigenaar van het schip en de technische manager van het schip bij de Deense Maritieme en Commerciële Hoge Raad. De claim heeft betrekking op de verliezen die Maersk heeft geleden tijdens de blokkering van het Suezkanaal door Ever Given in maart 2021.

Ever Given is eigendom van het Japanse Shoei Kisen en wordt gecharterd door de Taiwanese vervoerder Evergreen. De in Kopenhagen gevestigde reus in de scheepvaartsector heeft de omvang van de claim niet bekendgemaakt, waarbij de lokale media in Denemarken suggereren dat het totale bedrag meer dan $40 miljoen bedraagt.

Het vastlopen van de Ever Given was een ‘game changer’