Overal waar u vaart: Het Nationaal Deltaprogramma en de binnenvaart

Column

Lezers van de Schuttevaer denken waarschijnlijk bij het woord ‘water’ gelijk aan binnenvaart. Voor veel Nederlanders is water echter gewoon water uit de kraan, waar je de was mee doet, de auto mee wast, of op een hete zomerdag in zwemt. Veel Nederlanders mogen dan onder zeeniveau wonen, dat is veelal niet het eerste waar men zich zorgen over maakt.