Iran legt opnieuw internationale olietanker aan de ketting

De Revolutionaire Garde, het elitekorps van Iran, heeft weer een schip tegengehouden in de Straat van Hormuz, een zee-engte voor de Iraanse kust. Dat meldt de Amerikaanse vijfde vloot, de afdeling van de marine die verantwoordelijk is voor het Midden-Oosten.

Het gaat om de Niovi, een olietanker die onder Panamese vlag onderweg was van Dubai naar Fujairah, beide in de Verenigde Arabische Emiraten. Met meer dan tien kleine bootjes hield de Revolutionaire Garde het schip tegen. Het is nog niet duidelijk waarom Iran het op dit schip voorzien heeft.

Het is de tweede keer in een week tijd dat Iran een internationaal schip aan de ketting legt. Vorige week donderdag werd bij een soortgelijk incident de olietanker Advantage Sweet tegengehouden. Dat schip was onderweg naar Texas onder de vlag van de Marshalleilanden. Teheran wilde de tanker naar eigen zeggen onderzoeken omdat het een Iraans schip zou hebben geraakt.

‘Intimidaties’

De Amerikaanse marine spreekt van ‘intimidaties’ en stelt dat Iran met de interventies internationale wetten overtreedt en de veiligheid en stabiliteit van de regio bedreigt.

De Straat van Hormuz is de enige doorgang om vanuit de Perzische Golf andere zeeën te bereiken. Een derde van ’s werelds olie die over zee wordt vervoerd gaat door de straat.

Sinds de relaties tussen het Westen en Iran afkoelden nadat de VS zich terugtrokken uit de nucleaire deal, vinden er weer meer incidenten plaats. De afgelopen twee jaar viel Iran zeker vijftien internationale schepen lastig. Soms duurt het maanden voor die schepen weer worden vrijgelaten en ze hun reis kunnen voortzetten.

