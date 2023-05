Aan de Reis: Vrachttarieven sluiten maand positief af

Marktinzicht

De wereldwijde olieprijzen lieten vorige week vrijdag 28 april een flinke stijging zien. Desondanks sloten ze de week en maand lager af, waardoor de dalende trend voor een tweede week op rij is doorgezet. Op maandbasis boekte Brent Crude, met een prijs van $ 79,54 per vat, een vierde achtereenvolgende maandelijkse daling. West Texas Intermediate (WTI) sloot de maand af met een prijs van $ 76,78 per vat.