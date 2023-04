Strafpunten bij onjuiste vangstregistratie visserij blijven overeind

De Raad kwam met dit oordeel in een rechtszaak over strafpunten voor een Urker visser die veel meer vis aan wal had gebracht dan was genoteerd in zijn vangstregistratiesysteem. Met dit geschil dreigde het beleid van het ministerie voor het straffen van vissers onderuit te gaan. Maar dat heeft de Raad nu voorkomen.

Het rijksbeleid is gebaseerd op Europese regels. Daarbij heeft het ministerie een lijst van overtredingen opgenomen waarbij automatisch een straf volgt. Dit is vergelijkbaar met een snelheidsovertreding op de weg, die na aftrek van een marge automatisch een boete oplevert.

De Utrechtse rechtbank zette, na bezwaren van de Urker visser, dit rijksbeleid op de helling. Het zou niet sporen met de Europese regels. Maar de Raad van State vindt het wel in orde en in overeenstemming met de Europese regels. Op voorwaarde dat de minister ook naar verzachtende omstandigheden kijkt.

Dat is later alsnog gebeurd. Volgens de Raad heeft de minister terecht besloten dat er geen reden is om de straf voor de visser door de vingers te zien. Overigens vervallen de strafpunten automatisch na drie jaar. Dat is inmiddels gebeurd, omdat de straf in maart 2020 werd opgelegd.

Overtreding

De Urker visser bracht meer vis aan wal dan was opgegeven. De afwijking bleek meer dan 15%. Volgens de visser had hij een vergissing gemaakt bij het invullen van de geschatte vangst. De minister denkt niet dat hij moedwillig een fout heeft gemaakt. Maar vanwege de grote afwijking was een straf wel verdiend. Daarbij wees de minister op zijn beleid waarin duidelijk staat wanneer een straf volgt.

De visser wees de Raad op de grote gevolgen van de strafpunten. Bij een bepaald aantal strafpunten komen vissers niet meer in aanmerking voor Europese subsidies. Ook wordt hun schip minder waard, omdat de strafpunten niet alleen aan de kapitein, maar ook aan de visvergunning voor het schip worden toegekend. De verkoopwaarde van het schip daalt in dat geval.

Maar de Raad ziet geen reden de straf te verminderen. ‘Van een kapitein mag worden verwacht dat hij zorg draagt voor een juiste vangstregistratie’, aldus de Raad.

