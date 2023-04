Ondernemen in Gods economie

Die liefde voor God speelt de laatste jaren een belangrijke rol in het leven van beiden. Via de snel groeiende Evangelische beweging Frontrunners kozen ze voor het volgen van de business-bijbelschool, geënt op ondernemen samen met God. ‘Twee jaar geleden hadden we op ons vorige schip een nieuwe ijzeren vloer gelegd. We hadden daar zo hard aan gewerkt, toch voelden we een bepaalde leegte, een onvolmaakt gevoel. We hadden vragen over de essentie van het leven en vroegen ons af: is dit nu het leven? Dat heeft ons aan het denken gezet’, vertelt schipper Van den Boogaarts, terwijl hij water kookt voor verse filterkoffie. ‘We waren wel van christelijke afkomst en gingen ook weleens naar de kerk, maar verder deden we daar doordeweeks niet veel mee. Toen zijn we gaan zoeken en die business-bijbelschool gaan volgen.

Toeval bestaat niet

‘In het eerste jaar ga je iedere maand op vrijdag en zaterdag naar school. Zo ontdek je dat Gods economie groter is dan de aardse economie. Onze eerste geloofsstap was de aankoop van dit schip, nog voordat ons vorige schip was verkocht. Maar in het juiste tijdbestek kwamen daar toch kopers op af.’

De schipper ziet daarin geen toeval maar Gods hand, hij citeert uit het bijbelboek Deuteronomium over de genade. De Dei Amor heeft een groter laadvermogen dan hun vorige schip en ook nog eens een grotere roef met drie slaapkamers voor de kinderen.

Het schippersechtpaar volgt ook het tweede jaar van de bijbelschool, deze lessen zijn online. ‘Je zit daar echt om te leren ondernemen met God. Alle weekenden dat we les hadden lukte het ook gewoon om oppas te vinden voor de kinderen. Voor ons bestaat toeval niet, we zijn echt dankbaar dat God daarin voorziet’, zo vult schipperse Marina haar man aan. Ze komt net terug aan boord met de vier-jarige tweeling Onora en Eleanor, die een dagje naar school zijn geweest.

Internaatskeuze

Hun zes-jarige zoon Gideon zit sinds kort op het schippersinternaat in Zwolle. De meest praktische keus. Ze hebben een huis in het Friese Parrega en varen vaak op het Duitse Mittellandkanaal, sinds de oudste zoon op het internaat woont. ‘Vanaf Hörstel is het een uur en een kwartier rijden naar Zwolle, dat is te doen. We lagen ook een keer in Maagdenburg en dan ben je bijna een dag onderweg. Als we echt ver weg liggen, rijden we in het weekend naar ons huis en gaan dan op zondagavond terug naar boord. Dat rijden hebben we wel onderschat. Je denkt dat doen we even, maar het is niet altijd gemakkelijk. Carpoolen met andere ouders lukt bijna nooit. Er zijn ook niet veel gezinnen meer die aan boord wonen. Heel veel moeders gaan naar de wal voor de kinderen.’

Marina en Kristian zaten zelf in hun jeugd op het schippersinternaat in Dordrecht. ‘Het moeilijkste is het huilen als je weggaat, maar dat wordt al minder. Zelf had ik de eerste jaren ook wel heimwee naar boord’, weet de schipper nog goed. De ouders bellen op dinsdag en donderdag naar het internaat. Beiden ervaren dat het internaat wel anders is dan in hun eigen jeugd. ‘Het kind staat nu bijna op een voetstuk bij de leiding.’

Paardrijden

De Dei Amor is het tweede eigen schip voor het echtpaar Van den Boogaart, voorheen voeren ze 11 jaar lang op de Con Zelo. Ze kochten hun eerste schip toen Marina mee ging varen. ‘Ik wilde altijd op een boerderij in Friesland wonen en heb een dierenopleiding gevolgd. Maar Kristian wilde liever varen en een relatie met mij aan de wal. Daar voelde ik niks voor. Het water trok me toch wel, net als het samen in de weer zijn aan boord. Ik mis alleen het paardrijden. We hebben nu een adresje in Sliedrecht waar we af en toe privéles krijgen. Ik zie varen ook niet echt als werk, het is meer een levensstijl.’

Met hun schip liggen ze een paar dagen in Werkendam voor enkele reparaties. Maatregelen om te vergroenen horen daar volgens Van den Boogaarts absoluut niet bij. ‘Elektrisch varen gaat echt niet zonder subsidie. Ik zie meer toekomst in waterstof. Maar God heeft ons niet voor niets olie op aarde gegeven. Hij heeft gezegd “Onderhoud mijn tuin”, dus die olie mag je gewoon gebruiken. Je moet er wel verstandig mee omgaan.’

Aan boord geniet de schipper vooral van het varen en manoeuvreren met zijn schip, maar ook van het ondernemen. Als is hij van het bijhouden van de administratie minder gecharmeerd. ‘En een schip moest niet roesten.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Dei Amor

Tonnage: 1509

Afmetingen: 85 x 9 meter

Bouwjaar: 1961

Thuishaven: Parrega

Schippers: Kristian en Marina van den Boogaarts

Lees ook: