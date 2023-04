Aan boord van de ‘Aura’: vletwerk is korte klappen maken

Reportage

Vaak vervoeren ze rond vier uur ’s middags een stuk of dertig reefers gevuld met friet van de Eemhaven naar de Maasvlakte. Binnenvaartschip ‘Aura’ doet vletwerk in de Rotterdamse haven: het verplaatsen van containers tussen verschillende terminals. Schipper Dirk Remmelzwaal van de ‘Aura’ noemt het vletten ‘korte klappen maken’. Hij vaart korte afstanden en wisselt vaak van lading. Wat vletwerk ook is? Veel wachten.